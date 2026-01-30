 Aller au contenu principal
Le poste-frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte rouvrira dimanche, dit Israël
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 13:33

Israël va rouvrir dimanche le poste-frontière de Rafah pour permettre aux personnes de circuler entre la bande de Gaza et l'Égypte, a déclaré vendredi l'agence israélienne chargée de coordonner la politique civile à Gaza (COGAT).

"Le retour des personnes résidant en Égypte vers la bande de Gaza sera autorisé, en coordination avec l'Égypte, uniquement pour les personnes ayant quitté Gaza pendant la guerre, et uniquement après avoir obtenu l'autorisation préalable des services de sécurité israéliens", a précisé le COGAT.

Le poste-frontière de Rafah est le seul point d'entrée et de sortie de Gaza pour la quasi-totalité des quelque deux millions de personnes qui y vivent.

Israël a pris le contrôle du poste-frontière en mai 2024, environ neuf mois après le début de la guerre à Gaza. Sa réouverture était une condition importante de la première phase du plan de Donald Trump visant à mettre fin aux combats entre Israël et le Hamas.

Israël avait exclu toute réouverture tant que le corps du dernier otage israélien à Gaza ne serait pas restitué, ce qui a eu lieu cette semaine.

(Rédigé par Steven Scheer et Rami Ayoub, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
