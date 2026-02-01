Le poste-frontière de Rafah à Gaza devrait rouvrir lundi

par Maayan Lubell et Nidal al-Mughrabi

Le poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte rouvrira lundi, a annoncé Israël dimanche, les préparatifs se poursuivant pour permettre aux Palestiniens de franchir à nouveau ce point de passage fermé la majeure partie du temps durant les deux années de guerre dans l'enclave palestinienne.

Avant le conflit, déclenché par l'attaque du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023, le poste de Rafah était pour la plupart des habitants de Gaza la seule voie directe permettant de sortir de l'enclave palestinienne et le principal point d'entrée de l'aide humanitaire pour le territoire. Il est fermé de manière quasi permanente depuis mai 2024 et contrôlé par l'armée israélienne côté gazaoui.

Le COGAT, l'unité de l'armée israélienne chargée de la coordination humanitaire, a déclaré que le poste-frontière rouvrirait dans les deux directions, mais seulement pour les habitants le franchissant à pied, et qu'il allait se coordonner avec l'Egypte et l'Union européenne.

"Aujourd'hui, une opération pilote est en cours pour tester et évaluer l'opération de franchissement. Les déplacements des habitants dans les deux directions, entrée et sortie de Gaza, devraient commencer demain", a dit le COGAT.

Un responsable palestinien et une source européenne proche de la mission de l'UE sur place ont confirmé ces détails. Le ministère égyptien des Affaires étrangères n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

CONDITIONS DE SÉCURITÉ DRACONIENNES

Israël a prévenu que la réouverture du poste-frontière se ferait dans des conditions de sécurité draconiennes, uniquement pour les Palestiniens désireux de quitter l'enclave dévastée par deux ans de conflit ou ceux ayant fui dans les premiers mois de la guerre et souhaitant désormais rentrer.

Nombre d'habitants de Gaza malades ou blessés devraient vouloir partir pour recevoir des soins à l'étranger. Le ministère palestinien de la Santé estime que 20.000 patients attendent de pouvoir quitter Gaza.

Un responsable de la défense israélienne a déclaré que 150 à 200 personnes pourraient franchir le poste-frontière simultanément dans les deux directions. Il a prédit que les Palestiniens quittant Gaza seraient plus nombreux que ceux revenant dans le territoire, notamment parce que les malades et blessés seraient accompagnés.

Deux responsables égyptiens ont déclaré qu'au moins 50 Palestiniens procéderaient aux démarches dimanche pour franchir le poste-frontière afin d'aller se faire soigner en Egypte. Au cours des premiers jours, environ 200 personnes - malades ou blessés et leurs proches - se rendront chaque jour en Egypte tandis que 50 feront le chemin inverse, ont dit ces responsables.

La réouverture du poste-frontière de Rafah est l'un des principaux points de la première phase du plan de paix promu par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre, outre un cessez-le-feu entré en vigueur en octobre mais régulièrement menacé.

Des tirs israéliens ont fait plus de 500 morts, dont une majorité de civils selon les autorités sanitaires locales, depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu tandis que, selon les autorités israéliennes, des activistes palestiniens ont tué quatre militaires israéliens sur cette même période.

Israël a effectué samedi des frappes aériennes parmi les plus intenses depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, tuant au moins 30 personnes dans la bande de Gaza, en riposte à ce qu'il a qualifié de violation de la trêve par le Hamas la veille avec l'irruption d'activistes dans le territoire à partir d'un tunnel à Rafah.

(Avec Ahmed Shalaby et Alexander Dziadosz au Caire, rédigé par Maayan Lubell, version française Bertrand Boucey)