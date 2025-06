information fournie par So Foot • 09/06/2025 à 00:31

Le Portugal remporte sa 2e Ligue des nations au bout des tirs au but !

Mené à deux reprises, le Portugal a su se faire violence pour égaliser à chaque fois et remporter la finale de la Ligue des nations aux tirs au but. Le deuxième sacre dans l'épreuve pour des Lusitaniens emmenés par Diogo Costa, Cristiano Ronaldo et surtout Nuno Mendes.

Portugal 2-2 (5 TAB 3) Espagne

Buts : Mendes (26 e ) et Ronaldo (60 e ) pour le Portugal // Zubimendi (21 e ) et Oyarzabal (45 e ) pour l’Espagne

Tirs au but réussis : Merino, Vitinha, Fernandes, Mendes et R. Neves pour le Portugal // Ramos, Baena et Isco pour l’Espagne …

