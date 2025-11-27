Le Portugal juge "disproportionné" le retrait par Caracas des licences de compagnies aériennes étrangères

Le gouvernement portugais a qualifié jeudi de "totalement disproportionnée" la décision de Caracas de retirer les licences des compagnies aériennes étrangères ayant suspendu leurs vols vers le Venezuela, dont TAP Air Portugal, après un avertissement lancé par les Etats-Unis en raison de l'activité militaire dans la région.

"A partir du moment où il y a une alerte indiquant qu'il n'y a pas de conditions de sécurité pour permettre des vols atterrissant à Caracas, émise à toutes les compagnies aériennes, elles ne peuvent pas ignorer cela", a fait valoir le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel.

"Entre-temps, il y a eu de la part des autorités vénézuéliennes une réaction qui nous semble totalement disproportionnée, consistant à retirer les autorisations à ces compagnies", a-t-il déclaré à la presse avant un débat au Parlement de Lisbonne.

La diplomatie portugaise tente désormais de "sensibiliser les autorités vénézuéliennes au fait que cette mesure est disproportionnée, que nous n'avons aucune intention d'annuler nos liaisons vers le Venezuela et que, évidemment, nous l'avons fait uniquement pour des raisons de sécurité", a précisé M. Rangel.

Mercredi, l'Institut national de l'aviation civile (Inac) du Venezuela a sanctionné les compagnies espagnole Iberia, portugaise TAP, colombienne Avianca, brasilo-chilienne Latam, brésilienne GOL et turque Turkish Airlines "pour s'être jointes aux actes de terrorisme d'Etat promu par le gouvernement des Etats-Unis en suspendant unilatéralement leurs opérations aériennes commerciales".

Vendredi dernier, l'autorité américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) avait exhorté les aéronefs survolant l'espace aérien vénézuélien à faire preuve d'une extrême prudence en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et de l'intensification des activités militaires au Venezuela et dans ses environs.

Les Etats-Unis ont déployé dans les Caraïbes le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford, et son groupe aéronaval, officiellement pour des opérations antidrogue.

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, dénonce ce déploiement comme une menace visant à le renverser et à s'emparer des réserves de pétrole de son pays.