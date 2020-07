Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le port du masque obligatoire dans la grande distribution dès lundi, selon la FCD Reuters • 17/07/2020 à 18:23









LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION DÈS LUNDI, SELON LA FCD PARIS (Reuters) - Le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les principales enseignes de la grande distribution française, a annoncé vendredi la Fédération du commerce et de la distribution dans un communiqué. Cette obligation sera valable dans tous les établissements Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match et Système U, précise-t-elle. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi que le port du masque serait obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine en France. Le président Emmanuel Macron avait annoncé lors de son entretien du 14-Juillet que cette prescription allait devenir obligatoire à partir du 1er août. (Nicolas Delame)

