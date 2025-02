Le pollen arrive plus tôt que prévu, 30 départements en alerte rouge

Gare aux yeux qui piquent et aux éternuements. Les habitants allergiques aux pollens de 30 départements s'apprêtent à vivre avant l'heure les désagréments du printemps. En effet, l'ensemble des départements situés sur le pourtour méditerranéen et d'une grande partie de l'ouest du pays ont été placés en vigilance rouge ce dimanche 16 février par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) pour des risques allergiques liés aux pollens. Jusqu'à présent, seuls huit départements étaient concernés par cette alerte.

« Le risque d'allergie est élevé du sud-ouest au sud-est du pays en raison de la présence accrue de pollens de cupressacées (cyprès, genévriers…) », a fait savoir l'association sur X (ex-Twitter). Quant aux pollens de frêne, d'aulne et de noisetier, le risque est pour l'heure considéré comme moyen.

Si habituellement les allergies aux pollens interviennent plutôt au printemps, la précocité du phénomène pourrait s'expliquer par le climat doux, sec et ensoleillé que connaît ces derniers jours une grande partie du sud de l'Hexagone. « Les belles journées ensoleillées, douces et venteuses favorisent la dispersion des pollens dans l'air », a expliqué le RNSA. Samuel Monnier, ingénieur au sein de l'association loi 1901, va même plus loin et prévient qu'« à partir de fin mars, on a les platanes qui entrent en floraison, les chênes