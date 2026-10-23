LE POINT sur les élections législatives du 27 octobre en Israël

Les Israéliens sont appelés aux urnes le 27 octobre pour dire s'ils renouvellent leur confiance à Benjamin Netanyahu, à la tête depuis quatre ans du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays, ou s'ils portent au pouvoir une coalition plus centriste dirigée par Gadi Eisenkot.

Les élections législatives du 27 octobre sont les premières organisées en Israël depuis la vaste attaque meurtrière du Hamas en territoire israélien le 7 octobre 2023, qui a traumatisé la société israélienne. Depuis, l'Etat hébreu a mené la guerre dans la bande de Gaza, au Liban et contre l'Iran.

Vivement critiqué pour n'avoir pas su empêcher l'attaque du 7-Octobre, mais aussi pour un très contesté projet de réforme de la justice qu'il a temporairement suspendu, Benjamin Netanyahu, 77 ans, aborde le scrutin affaibli, malgré le soutien affiché du président américain Donald Trump.

Le système électoral israélien, à la proportionnelle quasi intégrale, favorise cependant la fragmentation du paysage politique et de complexes jeux d'alliance, rendant l'issue du vote hautement incertaine.

Même une victoire de l'opposition menée par l'ancien chef d'état-major de l'armée Gadi Eisenkot n'augurerait pas d'un profond changement de politique sur la scène internationale, les deux hommes partageant une vision assez similaire sur l'Iran ou la bande de Gaza. Les observateurs s'attendent toutefois à ce qu'un nouveau gouvernement se montre moins permissif envers les violences des colons en Cisjordanie occupée.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

* ENCADRE-Israël-Fonctionnement, enjeux et acteurs des élections législatives ID:nL8N4600N9

* PORTRAIT-ISRAEL/ELECTIONS-Eisenkot concurrence Netanyahu en incarnation de la sécurité d'Israël nL8N4690LP

* ISRAEL/ELECTIONS-Netanyahu se vend en seul protecteur d'Israël, malgré le 7-Octobre ID:nL8N46017Y

* ENCADRE-ISRAEL/ELECTIONS-Une défaite de Netanyahu changerait-elle la politique d'Israël envers les Palestiniens ?

ID:nL6N4670PG

* ISRAEL/ELECTIONS-Les élections en Israël ne mettront pas fin au bras-de-fer avec l'Iran ID:nL6N4670SP

* ISRAEL/ELECTIONS-Le vote arabe pourrait être décisif pour évincer Netanyahu ID:nL8N4661DR

* ISRAEL/ELECTIONS-Le suprémaciste Ben-Gvir en pleine ascension ID:nL8N46613P

* ENCADRE-Des proches de victimes du 7-Octobre en campagne électorale pour "guérir Israël" ID:nL8N45T1HS

Violences des colons en Cisjordanie avant les élections

* Cisjordanie-Les oliveraies de Palestiniens pillées lors d'attaques violentes de colons israéliens ID:nL6N468112

* Un candidat démocrate au Congrès US arrêté en Cisjordanie par l'armée israélienne ID:nL8N4671SQ

* Des Palestiniens et des responsables européens attaqués par des colons en Cisjordanie occupée ID:nL8N46309E

* Cisjordanie-Des colons israéliens incendient une oliveraie et blessent une journaliste ID:nL6N4620KJ

* Un Palestinien tué dans une attaque de colons pendant la récolte des olives, selon les autorités ID:nL6N45T0VB

* Israël réplique aux sanctions contre les colonies de Cisjordanie occupée ID:nL8N45010Q

(Rédaction de Paris)