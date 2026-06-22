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LE POINT sur la démission du Premier ministre britannique et ses conséquences
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 14:37

Le Premier ministre britannique travailliste Keir Starmer a annoncé sa démission lundi, cédant ainsi à la pression d'un grand nombre de voix au sein de son parti pour laisser la place à Andy Burnham, le populaire maire du Grand Manchester.

Ce dernier a en effet facilement remporté jeudi une élection législative partielle dans le nord-ouest de l'Angleterre, ce qui était une première étape nécessaire pour évincer Keir Starmer, notamment tenu responsable de la déroute historique du Parti travailliste aux élections locales du 7 mai.

Lors d'une courte allocution devant le 10, Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique, Keir Starmer a dit, avec des sanglots dans la voix, qu'il avait fait part de sa décision au roi Charles III plus tôt dans la journée, ajoutant qu'il apporterait tout son soutien à son successeur.

Keir Starmer a précisé que la procédure visant à désigner celui qui le remplacera s'ouvrirait le 9 juillet. Andy Burnham a aussitôt confirmé qu'il entrait dans cette procédure.

L'annonce de la démission de Keir Starmer intervient en même temps que le dixième anniversaire du vote des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union européenne.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

* Le Premier ministre Keir Starmer démissionne, laissant la voie libre à Andy Burnham nL8N42U0DG

* PORTRAIT-Deux ans après son triomphe électoral, le mal-aimé Keir Starmer se résout à passer la main nL8N42U0TH

* PORTRAIT-Andy Burnham, le "roi du Nord", à la conquête du Royaume-Uni nL8N42U0VM

* ENCADRE-En quoi consiste le "Manchesterisme", la vision d'Andy Burnham pour le Royaume-Uni ? nL6N42U0KU

* ANALYSE-Dix ans après le Brexit, les tensions persistantes freinent la réconciliation Londres-UE nL6N42U0GD

(Rédaction de Paris)

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