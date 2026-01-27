 Aller au contenu principal
Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
information fournie par BoursoBank 27/01/2026 à 10:54

Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, dresse le bilan de l'année 2025 pour le fonds EPVE 3, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie de l'offre de Boursobank. Il analyse notamment la collecte record de 724 millions d'euros et les raisons d'une performance en demi-teinte, avant de partager ses perspectives optimistes pour 2026.

