information fournie par So Foot • 24/01/2025 à 18:52

Le plus fou des Brésiliens raccroche les crampons

Le plus fou des Brésiliens raccroche les crampons

La fin d’une carrière en méli-mélo.

Le Brésilien Felipe Melo a annoncé sur les réseaux prendre (pour de bon) sa retraite . Alors qu’il avait affirmé mettre un terme à sa carrière à la fin de l’année 2025, le milieu défensif – reconverti défenseur central sur la fin – est revenu sur sa décision, lui qui s’était retrouvé sans club début janvier. Avec son beau béret et son bouc mal taillé, le « pitbull » a dit adieu à ses fans : « Aujourd’hui, je clôture l’un des chapitres les plus importants de ma vie : ma carrière de joueur de football. Ça a été des années incroyables, de nombreuses batailles et victoires. » …

RA pour SOFOOT.com