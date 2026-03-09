Le plan Trump pour Gaza ralenti par la guerre en Iran, disent des sources

Les discussions sur la mise en oeuvre du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza sont gelées depuis que les Etats-Unis et Israël ont commencé à bombarder l'Iran le 28 février, déclenchant un conflit d'ampleur régional avec les représailles iraniennes contre de nombreux pays du Golfe, a-t-on appris de trois sources directement informées de ces pourparlers.

La réussite de ce plan, pour lequel les pays arabes du Golfe aujourd'hui visés par l'Iran ont promis des milliards de dollars il y a seulement quelques semaines, dépend notamment du désarmement du Hamas palestinien en échange d'une amnistie, ce qui serait censé ouvrir la voie à des retraits israéliens plus importants et à la reconstruction du territoire.

Les négociations sur ce sujet et d'autres points sont désormais suspendues depuis le début des bombardements américano-israéliens sur l'Iran, ont dit les trois sources ayant requis l'anonymat.

L'une de ces sources, ayant une connaissance directe des travaux de la mission du Conseil de la paix mis sur pied par Donald Trump, a dit qu'il s'agissait d'une brève pause, d'un léger retard dû aux perturbations du trafic aérien empêchant médiateurs et négociateurs de se déplacer dans la région. Les réunions en personne ont généralement lieu au Caire.

A plus long terme, le Conseil de la paix pense que la guerre avec l'Iran pourrait accélérer la résolution de la question du désarmement du Hamas en privant le mouvement palestinien du soutien et de l'influence de Téhéran, a dit cette source.

Un responsable du Hamas a confirmé que les discussions sur le désarmement du mouvement avaient été suspendues, sans plus de commentaires. Le gouvernement israélien et la Maison blanche ne se sont pas exprimés sur le sujet dans l'immédiat.

(Rami Ayyub et Alexander Cornwell à Jérusalem et Nidal al-Mughrabi au Caire, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)