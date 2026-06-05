Le plan santé au travail propose des signes distinctifs pour les nouveaux arrivants en entreprise

Un immeuble de bureaux à La Défense, près de Paris, le 3 novembre 2020 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le ministère du Travail a présenté vendredi un plan quinquennal sur la santé au travail qui prévoit, entre autres, d'expérimenter l'utilisation de signes distinctifs chez les nouveaux arrivants en entreprise pour mieux prévenir les accidents chez les jeunes.

Le cinquième opus de ce plan "santé au travail" pour la période 2026-2030 met la priorité sur la protection des jeunes, la santé des femmes au travail, la santé mentale, les chaleurs intenses et les transformations numériques.

"On a trop d'accidents sur les jeunes qui arrivent dans l'entreprise. (...) Il faut vraiment s'appliquer à ce que les jeunes soient protégés", a insisté le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou vendredi sur France 2.

En avril, un élève de 15 ans est décédé dans le Gard, écrasé par un chariot élévateur sur son lieu de stage d'observation de seconde dans une entreprise de BTP et, lors de l'épisode de chaleur exceptionnel de mai, un jeune ouvrier de 19 ans est mort dans la Drôme après une journée à travailler sur un toit.

Le nouveau plan appelle à mettre "en place une procédure d'intégration spécifique pour les jeunes et primo-arrivants en entreprise", avec des livrets personnalisables ou une initiation systématique aux équipements de protection.

L'utilisation de signes distinctifs, comme par exemple un casque ou une veste de couleur différente, peut permettre, selon le ministère, de renforcer la vigilance collective de l'ensemble des salariés à l'égard des nouveaux collègues.

Plus de la moitié des décès au travail de salariés de moins de 25 ans survient moins d’un an après la prise de poste, est-il souligné.

Le nombre d'accidents du travail a diminué de façon constante au fur et à mesure des décennies. En 2024, ils étaient néanmoins encore environ 549.600 pour le régime général et 43.800 pour le régime agricole.

- "Que les femmes se sentent bien" -

En revanche, les maladies professionnelles augmentent et le nombre d'accidents mortels ne diminue pas.

En 2024, en ont été dénombrés 824, soit 764 pour le régime général, dont une majorité de malaises mortels sur le lieu de travail, et 60 pour les salariés du régime agricole.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, à l'Assemblée nationale à Paris le 2 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Un seul accident du travail mortel est déjà de trop", a insisté Jean-Pierre Farandou sur France 2.

Tous les cinq ans depuis 2004, les plans "santé au travail", établis en concertation avec les partenaires sociaux, fixent une feuille de route pluriannuelle en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels en entreprise.

Parmi les autres priorités du nouveau plan, "il faut que les femmes se sentent bien au travail dans toutes les dimensions", a affirmé le ministre, ce qui passe par un renforcement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi des équipements de protection adaptés ou des espaces allaitement sur le lieu de travail.

Entre autres, le plan liste aussi comme actions que les salariés et managers soient formés à repérer les signaux d'alerte en matière de santé mentale, que le document obligatoire d'identification des risques prenne en compte les situations de chaleur intense ou qu'un observatoire "IA et travail" soit créé pour voir comment utiliser l'IA dans l'amélioration des conditions de travail.