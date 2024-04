Le PIB de la France en croissance de 0,2 % au premier trimestre

Timide mais tenace. La croissance française s'est établie à 0,2 % entre janvier et mars 2024 en France, d'après les premières estimations réalisées par l'Insee. L'institut statistique prévoyait initialement une stagnation du produit intérieur brut (PIB) sur cette période, tandis que l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) tablait sur une augmentation de 0,1 % et que la Banque de France avait anticipé cette hausse de 0,2 point.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, s'est rapidement félicité sur X. « À tous ceux qui veulent faire croire que notre économie est à l'arrêt : les faits sont têtus. La croissance française progresse. C'est un nouveau signe qui traduit la solidité de notre économie. La stratégie du gouvernement est payante », a-t-il déclaré.

Ces chiffres sont une bouffée d'air frais pour le locataire de Bercy, en place depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017 et de plus en plus contesté pour sa gestion des finances de l'État. En mars 2024, l'Insee avait révélé que le déficit public du pays s'élevait à 5,5 % du PIB pour l'année passée, bien plus que les 4,9 % envisagés par le gouvernement.

En février, l'exécutif avait déjà revu à 1 % sa perspective de croissance pour cette même année 2023 au lieu des 1,4 % initialement attendus. Dans la foulée, Bercy avait annoncé dix milliards d'euros d'économie sur