Le phénomène El Niño se prolongera tout au long de l'hiver - service météo japonais

L'Agence météorologique japonaise a déclaré lundi qu'il y avait 100% de chances que le phénomène El Niño se poursuive tout au long de l'hiver de l'hémisphère nord et jusqu'au début de l'année 2027.

L'agence des Nations unies a dit la semaine dernière qu'il y avait 81% de chances qu'un phénomène El Niño très intense se produise, ajoutant qu'il pourrait devenir le plus important de ce type depuis 1950.

El Niño - et sa phase opposée La Niña - sont les noms donnés à une variation naturelle du climat, qui induit une variation marquée de la température des eaux de l'océan Pacifique équatorial et une modification de la circulation atmosphérique mondiale.

L'un des épisodes les plus intenses de ce type, qui se manifeste tous les deux à sept ans et dure généralement entre neuf et 12 mois, s'est produit en 2015 et 2016, provoquant alors une sécheresse généralisée en Asie et une forte baisse de la production de céréales et d'oléagineux.

Le Programme alimentaire mondial a pour sa part déclaré qu'El Niño, qui a commencé à s'installer au printemps, pourrait plonger près de 49 millions de personnes supplémentaires dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë dans certaines des régions les plus vulnérables du monde d'ici la fin de l'année prochaine.

(Kantaro Komiya, Version française Benoit Van Overstraeten)