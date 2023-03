Le peu conventionnel "Everything Everywhere" multi-récompensé aux Oscars

95e cérémonie des Oscars, à Hollywood

par Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Le peu conventionnel "Everything Everywhere All at Once" a obtenu dimanche plusieurs récompenses de premier plan lors de la cérémonie des Oscars, dont celle du meilleur film, Hollywood étant tombé sous le charme de cette histoire d'une famille sino-américaine luttant pour sa survie dans plusieurs dimensions.

Mélange de science-fiction, comédie et action, "Everything Everywhere All at Once" s'est aussi adjugé l'Oscar de la meilleure réalisation, pour le duo Daniel Kwan-Daniel Scheinert, auteurs par ailleurs du scénario original - primé lui aussi.

Michelle Yeoh, qui interprète dans "Everything Everywhere All at Once" une mère de famille au bord du burn-out se découvrant des super-pouvoirs dans des univers parallèles, a été sacrée meilleure actrice, tandis que les statuettes des meilleurs seconds rôles sont revenues à Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis pour leurs prestations dans ce même long-métrage.

"Pour tous les petits garçons et petites filles qui me ressemblent et regardent (la cérémonie) ce soir, c'est un symbole d'espoir et de possibilités", a déclaré Michelle Yeoh, d'origine malaisienne, lors de son discours de remerciements sur scène. L'actrice âgée de 60 ans a aussi appelé les femmes à refuser qu'on leur dise que leur bel âge est passé.

Devant les projecteurs dès son enfance et vu notamment dans "Indiana Jones", avant de renoncer au métier d'acteur pendant deux décennies en dénonçant le manque d'opportunités pour les acteurs asiatiques, Ke Huy Quan était en larmes au moment de recevoir sa statuette, qu'il a embrassée.

"Mon aventure a commencé sur un bateau. J'ai passé un an dans un camp de réfugiés. Et me voilà, ici, sur la plus prestigieuse scène de Hollywood", a dit l'acteur né au Vietnam.

Brendan Fraser a été récompensé de l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "The Whale" de Darren Aronofsky, dans lequel il interprète un homme obèse tentant de renouer des liens avec sa fille.

Parmi les autres récompenses, le "remake" allemand de "A l'Ouest, rien de nouveau", diffusé sur Netflix, a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger, tandis que "Navalny", retraçant l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, éminent opposant au Kremlin, et sa détention en Russie depuis lors, a été désigné meilleur documentaire.

LIRE AUSSI

Principales récompenses de la 95e cérémonie des Oscars

(Reportage Lisa Richwine, avec Danielle Broadway, Dawn Chmielewski et Nichola Groom; version française Jean Terzian)