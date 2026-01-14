Enquête sur une fraude bancaire: saisie de près d'un milliard d'euros de biens au Brésil

La Banque centrale du Brésil, à Brasília, le 21 août 2025, qui a ordonné la liquidation de cette petite banque privée en novembre, invoquant une "grave crise de liquidités" et des violations de la réglementation financière. ( AFP / Evaristo Sa )

La police brésilienne a saisi mercredi près d'un milliard d'euros de biens et mené des perquisitions dans le cadre d'une enquête sur ce qui pourrait être, selon le gouvernement, "la plus grande fraude bancaire de l'histoire" du Brésil.

Mardi, le ministre des Finances, Fernando Haddad, avait déclaré que l'affaire concernant l'établissement Banco Master, liquidé en novembre, "exige la plus grande prudence", estimant qu'il pourrait s'agir "de la plus grande fraude bancaire de l'histoire" du Brésil.

Un juge de la Cour suprême a ordonné des perquisitions à des adresses liées à l'entourage de Daniel Vorcaro, ancien propriétaire de la banque, qui a été placé en détention préventive lors d'une première opération policière en novembre.

Son beau-frère, Fabiano Campos Zettel, a été placé en détention mercredi, sur ordre du même magistrat. M. Campos Zettel a été interpellé alors qu'il comptait prendre un vol pour Dubai mais, selon la presse, a été libéré quelques heures plus tard.

La police fédérale a indiqué dans un communiqué avoir mené 42 perquisitions dans cinq Etats brésiliens, dont ceux de Sao Paulo et Rio de Janeiro, et avoir saisi des biens pour une valeur totale de 5,7 milliards de réais (environ 910 millions d'euros).

Des photos rendues publiques par la police montrent que des armes de plusieurs calibres, des voitures et montres de luxe ont été saisies, ainsi que de l'argent en espèces.

L'enquête porte sur des soupçons de délits "d'organisation criminelle, de fraude financière, de manipulation du marché et de blanchiment d'argent", a détaillé la police.

Cette affaire fait les gros titres de la presse brésilienne depuis que la Banque centrale a ordonné la liquidation de cette petite banque privée en novembre, invoquant une "grave crise de liquidités" et des violations de la réglementation financière.

Pendant que l'enquête suit son cours, 1,6 million de créanciers de la banque attendent d'être indemnisés, selon une estimation du Fonds de garantie de crédit, un organisme indépendant de protection des déposants et des investisseurs.

En novembre, le directeur de la Police fédérale, Andrei Rodrigues, avait affirmé lors d'une audition au Parlement que la fraude présumée chez Banco Master pourrait tourner autour de 12 milliards de réais (environ 1,9 milliard d'euros).