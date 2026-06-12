Le peintre britannique David Hockney, maître des "Pool Paintings", est mort

par William Schomberg

Le peintre et photographe britannique David Hockney, figure du mouvement artistique pop art qui a marqué le XXe siècle, s'est éteint jeudi à Londres à l'âge de 88 ans, a annoncé Sky News.

On ignore les raisons de son décès.

L'artiste, né le 9 juillet 1937 à Bradford, ville industrielle du nord de l'Angleterre, a grandi dans un milieu modeste. Sa passion pour la peinture l'a rapidement mené à étudier au Bradford College, puis au Royal College of Art à Londres.

Les nombreux voyages qui jalonnèrent sa vie furent une source d'inspiration majeure. Aux Etats-Unis, il fréquenta des personnalités du monde de l'art, notamment Andy Warhol.

En Californie, David Hockney a été témoin d'un mode de vie luxueux, figuré dans ses oeuvres par des villas et des piscines aux reflets minutieusement dessinés et entourées de palmiers. Les fameux "Pool Paintings", dont "Bigger Splash" (1967).

Autres oeuvres emblématiques, ses vastes paysages colorés :

en 2018, David Hockney avait acheté une maison et un jardin en Normandie avec son compagnon de toujours Jean-Pierre Gonçalves de Lima. Les champs, les fleurs l'inspirèrent alors.

Son art est caractérisé par l'utilisation de couleurs vives, la représentation de formes particulières, parfois géométriques, ou encore des portraits.

Il a aussi expérimenté diverses techniques artistiques non conventionnelles, notamment sur iPad.

(William Schomberg, version française Rihab Latrach, édité par Sophie Louet)