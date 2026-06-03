Le patron d'Open AI Sam Altman sera présent au G7

Sam Altman à Tokyo, au Japon, le 3 février 2025. ( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Le patron d'OpenAI, Sam Altman, sera présent au sommet des chefs d'Etat des sept principales économies avancées (G7), organisé à Evian du 15 au 17 juin, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du dossier.

Cette source n'a pas confirmé que le dirigeant avait été invité par le président français Emmanuel Macron, comme rapporté par la chaîne américaine CNBC.

Les ministres en charge du numérique des sept pays membres se sont accordés, fin mai, sur une déclaration commune à l'issue d'une réunion à Paris, qui fait notamment mention de la "pression croissante sur les réseaux électriques" liée au développement de l'intelligence artificielle (IA).

Ont également été publiés quatre annexes, dont un sur la sécurité de l'IA, reconnaisant "que les systèmes d'IA peuvent présenter certains risques" et "faire l'objet d'un utilisation abusive par des acteurs malveillants".

Les pays du G7 se sont engagés à "adopter une approche favorable à l'innovation pour faire face à ces risques".

Si la crainte de dérives de l'IA n'est pas nouvelle, elle s'est accentuée ces dernières semaines après qu'Anthropic a choisi de ne pas commercialiser son nouveau modèle Mythos, le jugeant trop dangereux pour la cybersécurité actuelle.

Il a préféré y donner l'accès à 50 organisations pour leur permettre de combler des vulnérabilités logicielles avant une sortie plus large.

Mardi, Anthropic a élargi la liste à 150 partenaires supplémentaires, issus d'une quinzaine de pays alors que les premiers contactés étaient quasiment tous américains.

De son côté, OpenAI a renforcé encore les garde-fous intégrés à son nouveau modèle, GPT-5.5, mis en ligne fin avril, pour éviter notamment son détournement à des fins de piraterie informatique.