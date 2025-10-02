Le patrimoine net d'Elon Musk dépasse brièvement les 500 milliards de dollars

Il est suivi dans le classement Forbes des fortunes par Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, avec une fortune de 350,7 milliards de dollars, puis par Mark Zuckerberg, directeur de Meta, avec une fortune de 245,8 milliards de dollars.

Elon Musk à Washington, aux États-Unis, le 30 mai 2025. ( AFP / ALLISON ROBBERT )

Elon Musk a brièvement été à la tête d'une fortune de plus de 500 milliards de dollars, a rapporté le magazine Forbes mercredi 1er octobre.

Le patrimoine net du patron de Tesla et SpaceX a atteint 500,1 milliards de dollars mercredi avant de redescendre à 499,1 milliards , selon le classement "Real-Time Billionaires" du magazine.

Il est suivi dans le classement Forbes par Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, avec une fortune de 350,7 milliards de dollars , puis par Mark Zuckerberg, directeur de Meta, avec une fortune de 245,8 milliards de dollars.

Après avoir obtenu son diplôme de l'université de Pennsylvanie puis avoir abandonné Stanford, Elon Musk a vendu une société de logiciels d'édition en ligne au fabricant d'ordinateurs Compaq pour plus de 300 millions de dollars en 1999.

Sa société suivante a finalement fusionné avec PayPal, et après l'avoir quitté, l'entrepreneur d'origine sud-africaine a fondé SpaceX en 2002, puis a rejoint Tesla en 2004.

Doge, Trump et "parti de l'Amérique"

Elon Musk avait très généreusement financé la campagne de Donald Trump en 2024. Une fois l'élection remportée, Donald Trump lui a donné pour mission de mener de grandes coupes dans le budget de l'État fédéral , ce qu'il a tenté de faire avec une commission dédiée nommée Doge. Les deux hommes semblaient être très proches pendant plusieurs mois, l'entrepreneur allant même jusqu'à ramener son fils de 4 ans dans le bureau ovale de la Maison Blanche, avant qu'Elon Musk ne quitte fin mai sa mission auprès du gouvernement.

Mais ils se sont déchirés publiquement début juin dans des registres tant professionnels que personnels. L'homme d'affaires a attaqué de manière virulente le projet de loi budgétaire porté par Donald Trump.

Le président américain a répondu qu' Elon Musk devenait "fou" et a menacé d'annuler les immenses contrats de l'État fédéral avec ses entreprises . Elon Musk est même allé jusqu'à annoncer le lancement de son propre parti, le "parti de l'Amérique". Leur brouille avait captivé la presse américaine et secoué les cours de Bourse des entreprises d'Elon Musk.