Le parti centriste D66 a remporté les élections aux Pays-Bas - ANP
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 13:56

Le parti centriste néerlandais D66 a remporté les élections législatives de mercredi aux Pays-Bas, rapporte vendredi l'agence de presse ANP.

Le parti de Rob Jetten, idéalement placé pour devenir à 38 ans le plus jeune Premier ministre des Pays-Bas, ne peut plus être rejoint par le Parti de la liberté (PVV) du dirigeant d'extrême droite Geert Wilders, précise ANP, qui collecte les résultats dans toutes les circonscriptions.

La précédente projection de l'ANP donnait jeudi les deux partis au coude-à-coude après décompte de 99,7% des voix.

Libéral et pro-européen, D66 a multiplié par trois son nombre de sièges. Il n'a cependant obtenu qu'environ 18% des voix, ce qui va le contraindre à trouver au moins trois partenaires de coalition pour disposer d'une majorité au Parlement.

Le résultat définitif des élections sera connu lundi lorsque les bulletins de vote par correspondance des Néerlandais résidant à l'étranger auront été dépouillés.

Les discussions en vue de la formation d'une coalition gouvernementale devraient débuter dès mardi.

