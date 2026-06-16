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Le Parlement européen approuve l'accord commercial UE-USA
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 13:04

Le Parlement européen a approuvé mardi l'accord commercial conclu en 2025 entre les Etats-Unis et l'Union européenne, qui prévoit notamment la réduction de droits de douane sur de nombreux produits américains, dans le but d'éviter une nouvelle guerre tarifaire.

Début mai, le président américain Donald Trump avait déclaré qu'il augmenterait les droits de douane sur certains produits de l'UE si le bloc européen ne respectait pas les termes de l'accord scellé à Turnberry, en Écosse, d'ici le 4 juillet.

En vertu de cet accord, l'UE s'est engagée à supprimer les droits de douane sur les produits industriels américains et à accorder un accès préférentiel aux produits agricoles des Etats-Unis, en échange de droits de douane américains de 15% sur la plupart des importations européennes.

(Philip Blenkinsop, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)

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