information fournie par So Foot • 22/04/2025 à 22:42

Le Paris Saint-Germain contrarié à Nantes

Longtemps mené après un but de Vitinha à la demi-heure de jeu, Nantes a trouvé les ressources pour égaliser en fin de match dans une rencontre en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Une bonne affaire dans la course au maintien, pour les Canaris. Et un minimum pour le Paris Saint-Germain, qui est toujours invaincu sur la scène nationale.

Nantes 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Augusto (83 e ) pour Nantes // Vitinha (33 e ) pour le Paris Saint-Germain

Et au bout, tout le monde est content. Il existe beaucoup de nuls « qui n’arrangent personne », mais celui observé ce mardi soir fait au contraire les affaires de beaucoup : à l’occasion de ce duel en retard comptant pour la 29 e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est déjà titré et a poursuivi sa série sans défaite ni blessure (chose importante, alors que les demi-finales de Ligue des champions approchent) alors que Nantes dispose désormais de quatre unités d’avance sur la zone rouge. Autant dire que les Canaris, qui ont longtemps été menés par les visiteurs, se contenteront largement de ce 1-1 obtenu dans la douleur.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com