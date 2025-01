information fournie par So Foot • 11/01/2025 à 16:01

Le Paris FC reprend la tête, Bastia torpille Ajaccio et Caen continue de sombrer

Le Paris FC reprend la tête, Bastia torpille Ajaccio et Caen continue de sombrer

Ici c’est Paris !

Sous les yeux de Jürgen Klopp, présent à Charléty pour l’occasion, le Paris FC a remis la marche avant en disposant d’Amiens sur la plus petite des marges (1-0) . Face aux offensives tranchantes des Picards, qui trouvent notamment la transversale en première période, les Franciliens font parler leur maîtrise et leur efficacité. Un très bon ballon dans la surface de Timothée Kolodziejczak et la finition de Pierre-Yves Hamel suffisent au PFC pour retrouver provisoirement le fauteuil de leader.…

TB pour SOFOOT.com