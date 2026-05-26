Le pape "très probablement" en Argentine en novembre, selon Javier Milei

Le pape Léon XIV se rendra "très probablement" en Argentine en novembre, a déclaré mardi le président Javier Milei sur la station de radio locale Radio Mitre.

Le souverain pontife est également attendu en Uruguay et au Pérou dans le cadre d'une tournée dans le sud de l'Amérique latine annoncée en février.

(Par Leila Miller, Version française Matthieu Huchet)