Le pape se rend en Guinée équatoriale après avoir dénoncé les régimes autoritaires

par Joshua McElwee et Robbie Corey-Boulet

Le pape Léon XIV était mardi en route pour la Guinée équatoriale, dirigée par le chef de l'Etat occupant le pouvoir depuis le plus longtemps au monde, pour la dernière étape d'une tournée africaine au cours de laquelle le souverain pontife n'a au de cesse de dénoncer le despotisme et les inégalités.

Leon XIV, qui s'est attiré les foudres du président Donald Trump par ses propos plus directs que d'ordinaire, arrivera d'Angola, où il a déploré lundi que de nombreuses personnes à travers le monde soient "exploitées par des personnes autoritaires et escroquées par les riches".

Ses déclarations sont la dernière illustration en date du nouveau style de discours plus percutant qu'il a adopté depuis son arrivée en Afrique.

Le premier pape américain devait arriver à Malabo, sur l'île de Bioko dans le golfe de Guinée, vers 10h45, où il prononcera un discours devant les dirigeants politiques du pays.

Il rencontrera d'abord le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, et donc en poste au moment de la première visite papale dans ce pays d'Afrique centrale, celle du pape Jean-Paul II en 1982.

L'arrivée de Léon XIV "offre une occasion unique d'affirmer, de manière claire et convaincante, que la dignité humaine, la justice et la responsabilité ne sont pas facultatives, mais constituent des responsabilités essentielles de la gouvernance", a déclaré à Reuters Tutu Alicante, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et militant originaire de Guinée équatoriale et basé aux États-Unis.

Plus de 70% de la population du pays, qui compte 1,8 million d'habitants, se déclare catholique.

Teodoro Obiang Nguema, dont le gouvernement a supervisé un boom pétrolier - aujourd'hui en phase déclinante - qui a débuté dans les années 1990, est considéré comme l'un des dirigeants les plus répressifs de la région.

Il nie les allégations de violations des droits de l'homme et de corruption.

Leon XIV, qui a passé des décennies comme missionnaire au Pérou avant de devenir pape, devrait s'exprimer en espagnol tout au long de sa visite de deux jours dans cette ancienne colonie portugaise et espagnole.

LE PAPE SE RENDRA DANS UNE PRISON ET SUR LE SITE D'UNE EXPLOSION

Le pape termine une ambitieuse tournée de 10 jours en Afrique, l'une des plus élaborées jamais menées par un dirigeant catholique, avec des étapes dans 11 villes et villages de quatre pays, parcourant près de 18.000 km (11.185 miles) en 18 vols.

Mercredi sera la journée la plus intense de la tournée, le pape prenant trois vols pour visiter trois villes de Guinée équatoriale.

À Bata, le pape se rendra dans un centre de détention de haute sécurité que Amnesty International qualifie de l'un des trois établissements les plus tristement célèbres du pays, où des détenus, y compris des prisonniers politiques, sont régulièrement incarcérés pendant des années sans pouvoir consulter d'avocat ni voir leur famille.

Le gouvernement rejette les critiques à l'encontre de son système judiciaire et affirme disposer d'une démocratie ouverte.

Tutu Alicante a déclaré que, bien que certains établissements ont été rafraîchis avant l'arrivée du pape, des réformes globales et durables restaient nécessaires.

"Le véritable test consistera à voir si des conditions de vie humaine, l'accès aux soins médicaux et le respect des droits fondamentaux seront maintenus longtemps après la fin de la visite papale", a-t-il déclaré.

Toujours à Bata, Leon XIV priera sur le site d'une série d'explosions survenues en 2021 dans une caserne militaire qui ont fait plus de 100 morts, un évènement que le gouvernement a imputé à un stockage déficient des munitions.

Les militants des droits de l'homme avaient réclamé à l'époque une enquête indépendante sur cet incident, mais leurs appels sont restés vains jusqu'à présent.

(Reportage de Joshua McElwee, avec Robbie Corey-Boulet à Dakar ; Mara Vilcu pour la version francaise)