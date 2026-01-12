Le pape reçoit la Vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix

Le pape Léon XIV a reçu lundi Maria Corina Machado, figure de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, a annoncé le Vatican, sans plus de détails.

Cette rencontre ne figurait pas à l'agenda du pape initialement transmis à la presse mais figure dans le communiqué quotidien du Vatican sur les entretiens du souverain pontife.

Léon XIV, premier pape originaire des Etats-Unis, a appelé à ce que le Venezuela reste un pays pleinement indépendant après la capture du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines lors d'un raid à Caracas le 3 janvier.

Dans un discours sur les affaires du monde vendredi, le pape a dénoncé le recours à la force dans les relations entre Etats et a exigé le respect des droits humains au Venezuela.

Maria Corina Machado, ancienne députée à l'Assemblée nationale vénézuélienne, n'a pas été autorisée à se présenter à l'élection présidentielle organisée en 2024 dans son pays, officiellement remportée par Nicolas Maduro malgré des accusations de fraude.

Le comité Nobel a déclaré en octobre avoir désigné Maria Corina Machado "pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie".

(Joshua McElwee, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)