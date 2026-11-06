Allemagne: Hausse surprise de la production industrielle en septembre

Vues du port de Hambourg
La production industrielle allemande a augmenté de façon inattendue en septembre, affichant une hausse de 0,7% par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.
Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une stabilité (0,0%) de la production industrielle allemande, après +1,0% (révisé de +2,0%) en août.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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