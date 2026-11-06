information fournie par Reuters • 06/11/2026 à 08:35

Allemagne: Hausse surprise de la production industrielle en septembre

Vues du port de Hambourg

La ​production industrielle allemande a augmenté ​de façon ​inattendue en ⁠septembre, affichant ‌une hausse de 0,7% ​par ‌rapport au ⁠mois précédent, a annoncé ⁠vendredi ‌l'Office fédéral de ⁠la ‌statistique.

Les ⁠analystes interrogés par ⁠Reuters ‌anticipaient une stabilité (0,0%) ​de ‌la production industrielle allemande, ​après +1,0% (révisé ⁠de +2,0%) en août.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)