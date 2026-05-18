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Le pape Léon XIV publiera sa première encyclique le 25 mai
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 13:08

La première encyclique du pape Léon XIV, intitulée "Magnifica Humanitas" ("Magnifique humanité"), sera publiée le 25 mai et sera consacrée aux défis posés par l'intelligence artificielle et ses répercussions sur les droits des travailleurs, a annoncé lundi le Vatican.

Outre les mutations technologiques et leurs implications internationales, doublées d'une réflexion sur la primauté de la dignité humaine et la nécessité de garde-fous éthiques, le texte, signé vendredi dernier par le souverain pontife, abordera les guerres dans le monde.

Léon XIV assistera à la présentation de l'encyclique, un choix rare dans l'Histoire pontificale.

(Reportage Joshua McElwee, version française Sophie Louet)

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