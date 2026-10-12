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Le pape Léon XIV hospitalisé mardi, ses engagements annulés jusqu'au 20/10
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 18:38

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(Actualisé avec annulation des engagements du souverain pontife)

Le pape Léon XIV sera hospitalisé mardi matin en vue d'une intervention chirurgicale visant à retirer un petit nodule situé dans l'un de ses poumons, a indiqué lundi le service de presse du Vatican.

Tous les engagements publics du saint-père sont en conséquence annulés jusqu'au 20 octobre.

Le souverain pontife, âgé de 71 ans, a annoncé dimanche que cette excroissance à un stade précoce avait été détectée lors d'un récent bilan de santé et qu'elle était "bien circonscrite".

Le Vatican n'a pas précisé la date à laquelle l'opération du pape aurait lieu.

(Joshua McElwee, rédigé par Keith Weir; version française Etienne Breban)

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