Le pape Léon XIV exprime sa solidarité avec "la terre martyrisée" de Gaza
information fournie par AFP 21/09/2025 à 13:17

Photo transmise par les services du Vatican montrant le pape Léon XIV s'exprimant lors de la prière de l'Angélus, le 21 septembre 2025 au Vatican ( VATICAN MEDIA / Handout )

Le pape Léon XIV a exprimé dimanche la solidarité de l'Eglise envers la population palestinienne de la "terre martyrisée" de Gaza et déclaré qu'il n'y avait "pas d'avenir fondé sur la violence, l'exil forcé, la vengeance", à l'issue de la prière dominicale de l'Angelus place Saint-Pierre.

S'adressant aux représentants d'associations catholiques rassemblées place Saint-Pierre derrière une banderole "paix pour Gaza", Léon XIV a salué "les initiatives qui dans toute l'Église expriment la solidarité avec les frères et sœurs qui souffrent dans cette terre martyrisée" de Gaza.

Photo émanant des services du Vatican montrant des fidèles tenant une banderole "Paix pour Gaza" lors de la prière de l'Angélus, le 21 septembre 2025 au Vatican ( VATICAN MEDIA / Handout )

"Je le répète: il n'y a pas d'avenir fondé sur la violence, l'exil forcé, la vengeance", a-t-il poursuivi. "Les peuples ont besoin de paix", a-t-il ajouté, sous les applaudissements des fidèles.

Israël a lancé mardi une offensive majeure sur Gaza-ville, avec l'objectif affiché d'y anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas, dont l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Cette offensive meurtrière, largement décriée par la communauté internationale, a provoqué la fuite de centaines de milliers d'habitants vers le sud du territoire, déjà complètement dévasté par bientôt deux années de guerre.

