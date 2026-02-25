Le pape Léon visitera quatre pays africains pour son premier grand voyage à l’étranger en 2026

Le pape Léon XIV se rendra dans quatre pays africains du 13 au 23 avril lors de son premier grand voyage à l'étranger en 2026, a annoncé mercredi le Vatican.

Le pape effectuera également une visite d'une journée le 28 mars à Monaco et se rendra en Espagne du 6 au 12 juin, a précisé le Vatican.

En Afrique, le pape Léon se rendra en Algérie, en Angola, en Guinée équatoriale et au Cameroun. Il devrait y rassembler de grandes foules, encourager les dirigeants mondiaux à soutenir le développement du continent et souligner les efforts de dialogue entre catholiques et musulmans.

Le pape Léon, élu en mai pour succéder au défunt Pape François à la tête de l’Église forte de 1,4 milliard de fidèles, n’a effectué jusqu’à présent qu’un seul voyage à l’étranger, se rendant en Turquie et au Liban en novembre et décembre lors d’un déplacement initialement organisé pour François.

Des responsables du Vatican et des dirigeants de l’Église africaine affirment que la prochaine tournée papale en Afrique est le signe de l’importance accordée par l’Église au continent.

"La visite du pape Léon rappellera au monde que l’Afrique compte et que la vitalité de l’Église en Afrique reste au cœur d’une Église (mondiale) florissante", a déclaré Agbonkhianmeghe Orobator, prêtre jésuite nigérian qui a dirigé les communautés de son ordre à travers l’Afrique de 2017 à 2023.

Environ 20% des 1,4 milliard de catholiques dans le monde vivent sur le continent, selon les statistiques du Vatican.

L’annonce faite mercredi par le Vatican ne précisait pas les programmes détaillés des prochains voyages du pape et se contentait de citer les pays concernés.

Dans le cadre de son déplacement en Espagne, le pape devrait se rendre aux îles Canaries, devenues l’un des principaux points d’arrivée des migrants en Europe.

