Hong Kong: croissance de 2,5 à 3,5% attendue pour 2026

( AFP / ADEK BERRY )

L'économie de Hong Kong devrait connaître une croissance de 2,5 à 3,5% cette année, a déclaré mercredi le ministre des Finances de cette Région administrative spéciale (R.A.S.) de la Chine.

"Nous prévoyons que l'économie de Hong Kong connaîtra une croissance de 2,5 à 3,5% cette année", en partie grâce à la croissance régulière de la demande intérieure, a indiqué Paul Chan dans son discours annuel sur le budget.

Le centre financier du sud de la Chine a connu une croissance de 3,5% l'année dernière, grâce à un commerce extérieur solide et à une reprise de la consommation des ménages.

"La stabilité du marché du travail et la hausse des revenus des ménages stimuleront la consommation privée, tandis que l'amélioration du climat des affaires, associée aux anticipations de baisse des taux d'intérêt, stimulera les marchés d'actifs et les investissements", a souligné M. Chan.

Le ministre anticipe une croissance annuelle moyenne de 3% en termes réels entre 2027 et 2030.

Les recettes publiques ont été stimulées par un "marché boursier florissant" et une croissance accélérée, ce qui a conduit à un excédent consolidé de 371 millions de dollars américains en 2025-2026 au lieu du déficit prévu.

Mais hors produit de la vente d'obligations, le gouvernement de la région administrative spéciale a enregistré un déficit de 12,8 milliards de dollars américains en 2025-2026, contre 24,1 milliards l'année précédente.

Le territoire chinois connu pour sa fiscalité avantageuse a enregistré une série de déficits annuels de plus de 15 milliards d'euros sur trois des quatre dernières années, sans atteindre les 252 milliards de dollars hongkongais (30,9 milliards d'euros) de l'exercice fiscal 2020-2021, en pleine pandémie de Covid-19.

Le gouvernement va demander l'accord du Conseil législatif du territoire, selon Paul Chan, pour injecter un total de 2,55 milliards de dollars américains dans le projet "Northern Metropolis", qui vise à transformer les terres rurales limitrophes de la Chine, au nord, en un pôle technologique et d'innovation de pointe.