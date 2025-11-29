Le pape Léon visite la Mosquée bleue d'Istanbul.

*

Le pape Léon XIII visite la Mosquée bleue d'Istanbul

Le pape a enlevé ses chaussures pour la visite

Léon, premier pape américain, est en visite en Turquie jusqu'à dimanche.

Le pape condamne la violence commise au nom de la religion

Le pape Léon XIII, chef de l'Église catholique, a visité samedi la Mosquée bleue d'Istanbul, lieu de culte musulman, dans le cadre de sa visite de quatre jours en Turquie.

Le premier pape américain a ôté ses chaussures et s'est légèrement incliné avant d'entrer dans la mosquée, immense bâtiment pouvant accueillir 10.000 fidèles, accompagné par l'imam du lieu et le mufti d'Istanbul.

En chaussettes blanches, Léon s'est montré souriant pendant cette visite d'une vingtaine de minutes durant laquelle il a plaisanté avec l'un de ses guides, le muezzin principal de la mosquée chargé de l'appel quotidien à la prière.

Le Vatican a semblé surpris que le pape Léon n'ait pas pris le temps de prier pendant cette visite et qu'il n'ait pas été accueilli à la mosquée par le chef de l'administration turque des affaires religieuses, la Diyanet, comme cela avait été prévu.

Environ trois heures après la visite, le Vatican a publié un communiqué de presse affirmant que la prière et l'accueil avaient eu lieu, ce qui n'a pas été le cas. Le bureau de presse du Vatican a indiqué que le communiqué avait été envoyé par erreur.

Askin Musa Tunca, le muezzin, a déclaré aux journalistes après la visite de la mosquée qu'il avait demandé à Léon s'il souhaitait prier un instant, et que le pape avait répondu qu'il préférait simplement visiter la mosquée.

Le Vatican a déclaré dans un communiqué immédiatement après la visite que Léon avait entrepris ce voyage « dans un esprit de réflexion et d'écoute, avec un profond respect pour le lieu et pour la foi de ceux qui s'y rassemblent en prière ».

Bien que Léon n'ait pas semblé prier pendant la visite, il a plaisanté avec Tunca. Alors que le groupe quittait le bâtiment, le pape a remarqué qu'on le conduisait vers une porte qui sert habituellement d'entrée, où un panneau indiquait : « Sortie impossible ».

« Il est écrit 'pas de sortie' », a dit Léo en souriant. Ce à quoi Tunca a répondu : « Vous n'êtes pas obligé de sortir, vous pouvez rester ici. »

PAS DE VISITE à SAINTE-SOPHIE

Le pape est en Turquie jusqu'à dimanche pour sa première tournée à l'étranger en tant que souverain pontife, qui inclut une visite au Liban.

Relativement inconnu sur la scène internationale avant de devenir pape en mai, Léon est observé de près alors qu'il prononce ses premiers discours à l'étranger et interagit pour la première fois avec des personnes en dehors de l'Italie majoritairement catholique.

La Mosquée bleue doit son nom officiel au sultan Ahmed Ier, dirigeant de l'Empire ottoman de 1603 à 1617, qui supervisa sa construction. Elle est ornée de milliers de carreaux de céramique bleus, d'où son surnom.

L'édifice du XVIIe siècle se dresse en face de Sainte-Sophie, ancienne cathédrale byzantine que Léon XIII n'a pas visitée, rompant ainsi avec les précédents voyages papaux en Turquie. Lieu de culte majeur de la chrétienté pendant près de mille ans, Sainte-Sophie a été transformée en mosquée pendant cinq siècles après la chute de l'Empire byzantin.

Reconvertie en musée par la république laïque de Turquie il y a plus de 70 ans, elle est redevenue une mosquée lors de la présidence de Tayyip Erdogan en 2020.

Le Vatican n'a pas commenté la décision de Léon XIII de ne pas se rendre à Sainte-Sophie. Le pape François, qui avait visité l'édifice lors d'un voyage en Turquie en 2014, a déclaré en 2020 être « très peiné » de la voir reconvertie en mosquée.

Léon a choisi la Turquie, pays majoritairement musulman, comme première destination à l'étranger pour marquer le 1.700e anniversaire d'un concile historique de l'Église primitive à l'origine du Credo de Nicée, encore utilisé aujourd'hui par les chrétiens.

Lors d'une cérémonie organisée vendredi pour commémorer le concile de l'Église avec des responsables chrétiens de tout le Moyen-Orient, le pape a condamné la violence commise au nom de la religion et a exhorté les chrétiens à surmonter des siècles de divisions.

S'adressant à de hauts dignitaires religieux de pays comme la Turquie, l'Égypte, la Syrie et Israël, le pape a jugé scandaleux que les 2,6 milliards de chrétiens du monde ne soient pas plus unis.

Léon a réitéré samedi sa condamnation de la violence commise au nom de la religion lors d'une messe célébrée à la Volkswagen Arena d'Istanbul, en présence d'environ 4.000 personnes.

Il a également rencontré le patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée, basé à Istanbul et chef spirituel des 260 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde.

Dans une déclaration commune, les deux dirigeants ont déploré le nombre de conflits meurtriers à travers le monde et exhorté les dirigeants, politiques et de la société civile, à œuvrer pour la paix.

(Reportage de Joshua McElwee ; Version française Elizabeth Pineau et Kate Entringer)