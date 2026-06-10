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Le pape Léon met l'accent sur les détenus lors d'une visite d'une prison près de Barcelone
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 12:55

par Joshua McElwee

Le pape Léon, fervent défenseur des droits des détenus, a visité mercredi l'une des plus grandes prisons d'Espagne, où il a exhorté les prisonniers à réparer leurs fautes et à s'engager à mener une vie meilleure.

S'adressant aux détenus d'un pénitencier situé près de Barcelone, Léon XIV a déclaré que le passé d'une personne "ne condamne pas l'avenir, mais offre plutôt la possibilité de changer nos décisions et nos choix".

Premier papa américain, Léon XIV effectue cette semaine une tournée en Espagne lors de laquelle il a déjà alerté de l’escalade des conflits et appelé à un meilleur traitement des migrants.

La prison de Brians 1, construite en 1991 à environ 40 km de Barcelone, accueille actuellement environ 1.000 détenus.

"C’est une occasion unique. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit", a déclaré Montse Benavente, une détenue qui a témoigné devant le pape de ses difficultés avec sa foi et du mal qu’elle avait causé à sa famille par ses actes.

Léon XIV s’était rendu pour la dernière fois dans une prison en avril, en Guinée équatoriale, au cours d’une tournée dans quatre pays africains.

Le défunt pape François s’était également fait le défenseur des droits des détenus et s’était rendu dans un établissement pénitentiaire à Rome quatre jours seulement avant sa mort.

Le point d’orgue de la visite du pape Léon à Barcelone, deuxième des trois étapes de sa tournée, aura lieu plus tard dans la journée de mercredi.

Il inaugurera la toute nouvelle tour de la Sagrada Familia, la basilique moderniste conçue par Antoni Gaudí, devenue plus haute église du monde.

(Reportage Joshua McElwee ; avec Joan Faus ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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