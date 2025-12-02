Le pape Léon appelle le Liban à s'unir pour "retrouver sa gloire"

par Joshua McElwee et Catherine Cartier

Le pape Léon XIV a appelé mardi les communautés du Liban à s'unir afin de surmonter les multiples difficultés du pays, à l'occasion d'une messe qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes et clôturait sa première tournée à l'étranger en tant que chef de l'Église catholique.

Le premier souverain pontife originaire des Etats-Unis, s'adressant à une foule rassemblée sur le front de mer de Beyrouth, a exhorté le peuple libanais à "se débarrasser de l'armure de nos divisions ethniques et politiques" et de s'attaquer à des années de conflits, de paralysie politique et de marasme économique.

"Nous devons unir nos efforts pour que cette terre puisse retrouver sa gloire", a déclaré Léon XIV devant une foule de 150.000 personnes, selon les chiffres du Vatican.

Le pape s'exprimait quelques heures après avoir prié à proximité de décombres dans le port de Beyrouth, théâtre d'une explosion d'origine chimique qui a fait 200 morts en 2020.

Léon XIV est arrivé dimanche au Liban, deuxième étape de sa première tournée à l'étranger en tant que chef de l'Église catholique, après un premier passage en Turquie au cours duquel il a souligné le danger pour l'humanité des nombreux conflits en cours et condamné la violence au nom de la religion.

Il devait repartir pour Rome vers 11h15 GMT.

Le souverain pontife, qui s'est dit en mission pour la paix, a appelé les chefs des différentes confessions religieuses à s'unir et a pressé les dirigeants politiques de maintenir leurs efforts de paix après la guerre qui a opposé l'année dernière Israël et le Hezbollah - soutenu par l'Iran -, alors même que les frappes israéliennes se poursuivent.

Le pape, peu connu sur la scène internationale avant son élection le 8 mai, a été suivi de près lors de ses premiers discours à l'étranger et de ses premiers échanges en dehors de l'Italie, majoritairement catholique.

Les foules, qui s'étaient rassemblées mardi sur les quais de Beyrouth plusieurs heures avant le début de la messe, ont agité des drapeaux du Vatican et du Liban tandis que Léon XIV parcourait les lieux dans sa papamobile, offrant sa bénédiction.

"JUSTICE POUR TOUTES LES VICTIMES"

Le pape a prié et déposé une gerbe de fleurs sur les lieux de l'explosion de 2020, saluant une soixantaine de survivants et de proches de victimes de différentes religions qui brandissaient des photos des disparus.

Léon XIV a également offert à chacun un chapelet dans une pochette ornée de ses armoiries. Une femme en pleurs l'a salué et lui a demandé si elle pouvait l'embrasser, ce qu'il a accepté en l'étreignant.

Selon Cécile Roukoz, qui a perdu son frère dans l'explosion, le pape "élèvera la voix pour la justice et nous avons besoin de justice pour toutes les victimes", alors que l'enquête sur les causes du drame est au point mort et n'a pas permis d'en établir les responsabilités.

Léon XIV a également visité mardi un hôpital psychiatrique géré par des religieuses de l'ordre franciscain.

Le Liban, qui compte la plus grande proportion de chrétiens du Moyen-Orient, a subi les répercussions de la guerre de Gaza, qui a elle-même déclenché un conflit entre Israël et le Hezbollah, avec une offensive dévastatrice de l'Etat hébreu.

Le pays, qui accueille un million de réfugiés syriens et palestiniens, peine également à surmonter une grave crise économique, conséquence de décennies de dépenses excessives qui l'ont plongé dans la récession et le surendettement en 2019.

(Reportage Joshua McElwee et Catherine Cartier, avec Maya Gebeily, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)