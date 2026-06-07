Le pape Léon acclamé par plus d'un million de personnes à Madrid

(Actualisé avec messe et nombre de fidèles)

Plus d'un million de personnes se sont massées dans les rues et sur les places de Madrid dimanche pour apercevoir le pape Léon XIII, qui a célébré une messe en plein air au deuxième jour de son voyage d'une semaine en Espagne.

Salué par des drapeaux, des pétales de fleurs et des "Vive le Pape", Léon XIII a emprunté en papamobile le Paseo de la Castellana, la principale avenue de Madrid, en direction de la place de Cibeles, lieu de la messe dominicale.

Le Vatican et les organisateurs locaux ont évalué à environ 1,2 million le nombre de personnes présentes pour cette visite papale dans la capitale espagnole.

Dans son sermon, Léon a exhorté les fidèles à vivre leur foi catholique en aidant les autres, déclarant que Dieu "s'identifie aux pauvres, aux opprimés, à ceux qui sont seuls et abandonnés".

Sa première journée, samedi, a été marquée par des rencontres avec des migrants et des sans-abri, ainsi que par une veillée à laquelle ont participé environ 600.000 jeunes à Madrid.

Sa tournée, du 6 au 12 juin, comprend des étapes à Barcelone et aux îles Canaries, où il rencontrera des migrants venus d'Afrique de l'Ouest.

Il a dit espérer que cette visite, la première dans un pays de l'Union européenne hors Italie, serait l'occasion d'inviter au respect de "chaque être humain".

"Je suis ravie qu'il prie pour nous, les migrants, et pour notre sécurité", a déclaré Andrea Margarita, une Péruvienne de 72 ans arrivée en Espagne il y a six mois, rencontrée dans la foule en fauteuil roulant avec sa fille.

Après la messe, Léon doit s'entretenir en privé avec des membres de son ordre religieux augustinien avant une rencontre avec des personnalités du monde du spectacle, du sport et de la culture dans une salle de concert du centre de Madrid.

(Reportage de Joshua McElwee et Corina Pons ; version française Elizabeth Pineau)