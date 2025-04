Le Pape François, un fan de foot comme les autres ?

Le Pape François s'est éteint ce lundi, âgé de 88 ans. Joueur moyen, suiveur assidu de San Lorenzo et croyant en un football humaniste et collectif, François est un supporter comme les autres, finalement.

« Je jouais sur le globe de la Terre. » La phrase pourrait émaner d’Eduardo Galeano, Pier Paolo Pasolini ou Diego Armando Maradona. Elle a été écrite par le pape François dans son autobiographie Espère. Jorge Mario Bergoglio s’est éteint ce lundi 20 avril, à l’âge de 88 ans. Pendant son pontificat, le premier pape latino-américain a bousculé les catholiques et défendu les pauvres, mais a aussi remis dans la lumière le club San Lorenzo, devant le premier souverain pontife très fan de foot, plus que Benoît XVI avec le Bayern Munich. Capable d’être socio d’un club sans en voir les matchs, d’accueillir tout le monde chez lui mais de ne pas s’opposer à la loi de Gianni Infantino. Un fan de football comme les autres, avec ses contradictions.

Ballon de chiffons, club saint et carte de socio

Le 266 ème élu au siège est argentin, et comme tout argentin ou presque, il aime le foot. Comme son histoire a commencé avant l’ordination, les cours de théologie en Allemagne pendant le Mundial 1986 et la vie cloîtrée au Vatican, François a commencé à le pratiquer dans sa jeunesse. Avec une ballon fait de chiffons, raconte-t-il dans son autobiographie Espère , parue au début d’année. Si le titre du livre pourrait être écrit par n’importe quel supporter, l’histoire aussi : celle d’un enfant pas forcément doué au ballon, qui se définit comme « una pata dura » , un gars aux deux pieds gauches. Jorge Mario Bergoglio est alors passé gardien, un poste qui « vous habitue à regarder la réalité en face, à affronter les problèmes ; on ne sait pas toujours très bien d’où ce ballon est parti, mais on doit quand même essayer de l’attraper. Comme dans la vie. » …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com