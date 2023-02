Le panier anti-inflation, mesurette ou lueur d’espoir pour les Français ?

Quand elle va faire ses courses dans le supermarché du coin de sa rue, Marie, 24 ans, intermittente du spectacle, se tourne d'emblée vers les produits les moins chers. « Le panier anti-inflation mis en place par les magasins U [qui contient 150 produits à prix coûtant, NDLR] m'aide beaucoup ! » explique-t-elle. Elle espère bien que cette mesure, lancée le 1er février par Dominique Schelcher, PDG de l'enseigne, pour une « durée indéterminée », va durer.

Le panier anti-inflation, voilà des mois que l'on en parle. À la mi-janvier, la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, a promis de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs avec la création le 1er mars prochain d'un panier contenant 50 produits « vendus au meilleur rapport qualité prix », notamment cinq fruits et légumes, dont trois bio, du poisson et de la viande rouge ou blanche. Une mesure sociale qui paraît indispensable alors que la hausse des prix alimentaires a atteint en janvier 13 % sur un an, selon l'Insee. Mais entre la théorie et la pratique, le chemin est long. Pour l'heure, seules deux enseignes, Système U et Lidl, ont rejoint l'initiative.

Un projet tributaire des enseignes

Ce panier peut-il avoir une répercussion sur le porte-monnaie des Français ? « Vendre moins cher certains produits alimentaires est évidemment une idée qui va dans le bon sens », estime Sylvain Vallez, secrétaire général du Secours populaire des

... Source LePoint.fr