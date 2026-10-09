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Le Panama frappé par un puissant séisme
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 20:37

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Le Panama a été frappé vendredi par un puissant séisme.

L'institut américain de veille géologique (USGS) a évalué sa magnitude à 8,0 avant de la rétrograder à 7,6. Il a diffusé une alerte au tsunami pour la côte Pacifique de l'Amérique centrale ainsi que la Colombie et l'Equateur.

La secousse, qui s'est produite au large de la côte sud du Panama, a été ressentie dans la capitale de même qu'à San José, la capitale du Costa Rica voisin, selon les correspondants de Reuters.

Aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat à Panama, où de nombreuses personnes ont évacué précipitamment leurs habitations.

(Elida Moreno à Panama, avec Iñigo Alexander; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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