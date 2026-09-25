Le Pakistan tue plusieurs taliban à la frontière, dit avoir déjoué un projet d'attaque

Le Pakistan a déjoué une tentative d'attaque afghane dans la zone frontalière de Gulistan, tuant plusieurs taliban, ont déclaré vendredi des sources des services de sécurité pakistanais, sans donner plus de détails sur l'attaque prévue.

Des échanges de tirs sporadiques se poursuivent entre les taliban afghans et les forces de sécurité, toujours en état d'alerte maximale dans la zone frontalière, ont-elles ajouté.

Les taliban au pouvoir à Kaboul n'ont pas immédiatement réagi aux allégations pakistanaises.

Le Pakistan a déclaré jeudi avoir mené des frappes aériennes et des attaques de drones contre dix sites en Afghanistan qui, selon Islamabad, servaient à stocker et à lancer des drones en direction de son territoire, frappes qui, selon les taliban, ont tué quatre civils.

Islamabad accuse Kaboul d'abriter des combattants djihadistes qui mènent des actions transfrontalières.

Le Pakistan a été pendant des décennies le principal allié des taliban afghans, favorisant leur organisation au début des années 1990 avec la volonté de gagner en "profondeur stratégique" face à l'Inde, son rival régional.

Mais leurs relations se sont détériorées ces derniers mois au point que le ministre pakistanais de la Défense a déclaré en février son pays en "guerre ouverte" contre les taliban après le lancement d'une campagne de bombardements aériens contre plusieurs villes d'Afghanistan et de combats au sol le long de la frontière.

Après trois mois de calme relatif, une attaque contre un poste de police qui a fait au moins 24 morts la semaine dernière dans le nord-ouest du Pakistan a relancé les hostilités.

En début de semaine, le gouvernement pakistanais a annoncé la mort de 28 activistes armés lors de frappes aériennes à la frontière entre les deux pays.

(Asif Shahzad in Islamabad, Version française Benoit Van Overstraeten)