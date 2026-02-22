Le Pakistan dit avoir mené des frappes en Afghanistan

Le Pakistan a déclaré avoir mené des frappes contre des combattants en Afghanistan, après une série d'attentats à la bombe dans le pays.
Islamabad a accusé les auteurs des attentats à la bombe d'opérer depuis le territoire afghan.
Dans un communiqué daté du 21 février et publié tôt dimanche, le Pakistan a dit avoir des "preuves tangibles" que les attaques avaient été menées par des taliban pakistanais agissant sur les ordres de "leurs dirigeants et leurs responsables basés en Afghanistan".
Le Pakistan a "ciblé sept camps et caches" appartenant au taliban pakistanais ainsi qu'au groupe Etat islamique au Khorasan situés à la frontière avec l'Afghanistan.
Ces frappes interviennent alors que l'Afghanistan a libéré il y a quelques jours trois soldats pakistanais dans le cadre d'une initiative menée par l'Arabie saoudite visant à apaiser les tensions entre les deux pays après des mois d'affrontements le long de la frontière.
(Ariba Shahid à Karachi, Mushtaq Ali à Peshawar et Saud Mehsud à Dera Ismail Khan; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer