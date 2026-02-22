 Aller au contenu principal
Le Pakistan dit avoir mené des frappes en Afghanistan
information fournie par Reuters 22/02/2026 à 03:50

Le Pakistan a déclaré avoir mené des frappes contre des combattants en Afghanistan, après une série d'attentats à la bombe dans le pays.

Islamabad a accusé les auteurs des attentats à la bombe d'opérer depuis le territoire afghan.

Dans un communiqué daté du 21 février et publié tôt dimanche, le Pakistan a dit avoir des "preuves tangibles" que les attaques avaient été menées par des taliban pakistanais agissant sur les ordres de "leurs dirigeants et leurs responsables basés en Afghanistan".

Le Pakistan a "ciblé sept camps et caches" appartenant au taliban pakistanais ainsi qu'au groupe Etat islamique au Khorasan situés à la frontière avec l'Afghanistan.

Ces frappes interviennent alors que l'Afghanistan a libéré il y a quelques jours trois soldats pakistanais dans le cadre d'une initiative menée par l'Arabie saoudite visant à apaiser les tensions entre les deux pays après des mois d'affrontements le long de la frontière.

(Ariba Shahid à Karachi, Mushtaq Ali à Peshawar et Saud Mehsud à Dera Ismail Khan; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

