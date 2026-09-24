Le Pakistan dit avoir frappé des cibles en Afghanistan

Le Pakistan a déclaré jeudi avoir mené des frappes aériennes et des attaques de drones contre dix sites en Afghanistan qui, selon Islamabad, servaient à stocker et à lancer des drones en direction de son territoire.

Dans un communiqué publié le X, le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, a déclaré que ces frappes étaient "proportionnées et strictement limitées" à des objectifs militaires liés aux tentatives d'attaques menées par l'Afghanistan.

Les systèmes de défense aérienne pakistanais ont détecté et intercepté mercredi des drones lancés depuis le territoire afghan avant qu'ils n'atteignent leurs cibles, a-t-il ajouté.

(Carlos Méndez; version française Camille Raynaud)