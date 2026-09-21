Le Pakistan annonce 28 morts après des frappes sur trois cibles en Afghanistan

Le ministère pakistanais de l'Information a déclaré lundi que 28 "terroristes" et kamikazes avaient été tués lors de frappes aériennes visant trois cibles en Afghanistan, sans plus de précisions.

Le Pakistan accuse les taliban au pouvoir à Kaboul de laisser l'Afghanistan servir de sanctuaire aux combattants du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et du groupe Etat islamique (EI) pour lancer des attaques contre lui, ce que démentent les taliban.

Ces derniers jugent que la lutte des autorités pakistanaises contre les groupes armés relève d'un problème interne au Pakistan.

Le Pakistan a été pendant des décennies le principal allié des taliban afghans, favorisant leur organisation au début des années 1990 avec la volonté de gagner en "profondeur stratégique" face à l'Inde, son rival régional.

Mais leurs relations se sont tellement détériorées au cours de l'année écoulée que, fin février, la Pakistan s'est déclaré en "guerre ouverte" contre les taliban afghans.

(Reportage Asif Shahzad; rédigé par Hritam Mukherjee; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)