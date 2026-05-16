Le numéro deux de l'EI tué au Nigeria lors d'une opération menée avec les USA

Le numéro deux de l'organisation de l'Etat islamique, Abou Bilal al Minuki, a été tué dans une opération conduite par les forces nigérianes et américaines dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé les présidents américain et nigérian.

Donald Trump a annoncé dès vendredi soir sur son réseau Truth Social que les armées des deux pays avaient "exécuté une mission méticuleusement planifiée et très complexe" afin d'éliminer" Abou Bilal al Minuki, qui "croyait pouvoir se cacher en Afrique". "Nous avions des sources qui nous tenaient informés de ce qu'il faisait", a ajouté le président américain.

Dans un communiqué posté sur X, son homologue nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a déclaré que le responsable de l'Etat islamique avait été tué avec plusieurs de ses lieutenants lors d'une frappe sur son complexe situé aux abords du lac Tchad.

L'armée nigériane a précisé que la frappe avait été menée à Metele, dans l'Etat de Borno, théâtre de l'insurrection armée menée depuis 17 ans par le groupe djihadiste Boko Haram et un groupe dissident, l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest, qui a fait des milliers de morts et 2 millions de déplacés.

Abou Bilal al Minuki, de nationalité nigériane, avait été désigné comme "terroriste mondial" par l'administration de Joe Biden en 2023.

(Shubham Kalia à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)