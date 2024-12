Le nouveau trophée de la Ligue 2 dévoilé

Une nouvelle lampe de bureau bien sympa !

Après la fin de l’Hexagoal en Ligue 1, au tour de la petite sœur de faire de même. Ce mercredi, la LFP a dévoilé le nouveau look du trophée de champion de Ligue 2 BKT . L’objet, entièrement en argent, s’inscrit dans la nouvelle charte graphique de la Ligue 2 et reprend le chiffre « deux » qui est présent sur le logo du championnat. Il mesure 45 centimètres de haut et pèse près de 10 kilos. La pièce a été créée par l’artiste français Mathias Kiss et produite par la Maison Christofle.…

FL pour SOFOOT.com