Le nouveau jour du Isco

Six ans sans mettre un pied en sélection, c’était beaucoup trop long pour un joueur comme Isco. À 33 ans, l’élégant milieu de terrain a fait de son retour une évidence après avoir retrouvé son jeu avec le Betis. Ce jeudi soir, l’ancien du Real Madrid espérera connaître une 39e sélection avec la Roja , face à la France en Ligue des nations.

On ne le pensait plus capable de revenir à son meilleur niveau, au plus grand désarroi des amoureux des créateurs. Heureusement, le dernier vrai numéro 10 a plus d’un tour dans son sac. À 33 ans, Isco est de retour en sélection espagnole, six ans après l’avoir quittée. « C’est le bon moment pour qu’Isco revienne , assurait Luis de la Fuente en conférence de presse. I l sera là et il apportera sa contribution, car si j’avais pensé autrement, il n’aurait pas été pris. » Au milieu de Lamine Yamal, Pedri ou Nico Williams, entre autres, le Golden Boy 2012 va pouvoir apporter son expérience, mais aussi sa science du jeu et son aisance technique.

« J’essayais de me trouver des excuses »

« Durant toutes ces années, j’ai changé évidemment, mais l’essence reste la même , confirmait le joueur du Real Betis dans le n°226 de So Foot , sorti dans les kiosques en mai. J’aime toujours autant faire des passements de jambes et des petits ponts. Je suis d’ailleurs très content d’être un représentant de ce football de rue en voie d’extinction. » Romain Perraud n’a pas découvert le joueur en posant ses valises en Andalousie il y a un an, mais il a appris à connaître le bonhomme : « Quand je suis arrivé l’été dernier , j’ai été agréablement surpris par l’homme. Il a tout gagné avec le Real Madrid, mais il fait preuve de beaucoup d’humilité. Il prend toujours la parole sans trop en faire. Puis il joue avec une telle classe… Tu sais que quand tu lui passes la balle, il va se passer quelque chose. » …

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com