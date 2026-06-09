Le nouveau gouvernement bulgare ne fournira plus d'armes à l'Ukraine

Le nouveau ministre bulgare de la Défense, Dimitar Stoyanov, a déclaré mardi que son pays ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine, tout en exhorté Moscou et Kyiv à entamer des négocations pour mettre fin à la guerre, a rapporté l'agence de presse BTA.

"Nous avons déjà clairement indiqué que la guerre en Ukraine ne se résoudra pas sur le champ de bataille (...) il est temps de rechercher une paix juste, déterminée par les deux parties", a déclaré Dimitar Stoyanov lors de la présentation des priorités de son ministère.

La Bulgarie, État membre de l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan) et de l'Union européenne, occupant une position stratégique sur la mer Noire, a envoyé à l'Ukraine des missiles antichars, des véhicules blindés, des mortiers, et d'autres armes et munitions en 2024 et 2025.

En 2022 et 2023, elle n'en a pas officiellement expédié vers l'Ukraine, mais plutôt vers des intermédiaires principalement européens. Les responsables bulgares ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas contrôler ce que les acheteurs faisaient de ces exportations.

Kyiv n'a pas immédiatement réagi à l'annonce de Sofia.

En mars, l’Ukraine et la Bulgarie ont conclu un accord bilatéral de coopération en matière de sécurité d’une durée de dix ans, qui prévoit une production conjointe dans le domaine de la défense, le partage de renseignements et un corridor énergétique destiné à acheminer jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz par an vers Kyiv.

Le gouvernement bulgare, dirigé par l'ancien président Rumen Radev, a prêté serment le mois dernier. Connu pour ses positions pro-russes, Rumen Radev s'est engagé à mener une politique pro-européenne après sa prise de fonction.

(Reportage d'Alex Lefkowitz; rédigé par Ivana Sekularac et Aleksandar Vasovic; version française de Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)