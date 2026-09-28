Le nord-est des Etats-Unis frappé par une tempête précoce, qui commence à s'affaiblir

Un passant sur le front de mer à Jersey City, dans le New Jersey, avec les gratte-ciel de Manhattan en arrière-plan, le 27 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La tempête qui a frappé pendant le week-end le nord-est des Etats-Unis, d'une intensité rare si tôt dans l'année, devrait encore provoquer des pluies abondantes et de fortes rafales de vent sur la région lundi, tout en s'affaiblissant progressivement.

Les intempéries, qui ont touché les grandes villes de New York, Boston et Philadelphie, ont fait au moins un mort, entraîné l'annulation de centaines de vols et privé d'électricité quelque 130.000 foyers au plus fort de son passage.

Aux premières heures lundi, le courant avait été rétabli pour la majorité d'entre eux, mais plusieurs milliers de ménages restent coupés dans les Etats de New York et du New Jersey, selon le site spécialisé poweroutage.com.

"J’avais l’impression que ma maison tremblait", a décrit Alana Sotoflecha, une habitante du quartier de Rockaway Beach, à New York, interrogée par l'AFP.

"Le vent et la pluie ont été violents. Le vent était encore plus fort. Mon toit et ma maison sont endommagés", a rapporté de son côté Christian Milton.

Selon le dernier bulletin de l'agence météo fédérale dimanche soir, la tempête devait commencer à s'éloigner de la côte dans la nuit en longeant le sud de la péninsule de Long Island, près de New York, et entrer dans "une phase d'affaiblissement progressif".

La dépression ne s'éloignera toutefois que lentement et une partie de la Nouvelle-Angleterre restera soumise à "un risque de pluies modérées à fortes une grande partie de la journée de lundi", avec encore d'importantes rafales dans la nuit, d'après ces prévisions.

Baptisées "nor'easters" en raison des vents de nord-est qui les accompagnent généralement, ces tempêtes peuvent se produire toute l'année mais sont plus fréquentes entre l'automne et le début du printemps.

Elles s'accompagnent presque toujours de pluies ou de chutes de neige importantes, ainsi que de fortes rafales de vent.

Annulations en pagaille

Un signe indique la fermeture d'une route inondée dans le New Jersey, à Ocean City, le 27 septembre 2026 ( AFP / Matthew Hatcher )

Celle de ce week-end, bien plus tôt dans la saison que d'habitude, a provoqué des intempéries particulièrement fortes à New York, la ville la plus peuplée des Etats-Unis.

Dans le quartier de Brooklyn, un employé municipal de 56 ans a été tué par une chute d'arbre samedi, selon les médias américains.

Dans toute la région, les autorités ont appelé à la vigilance face aux rafales, susceptibles d'endommager les fils électriques, ainsi qu'en raison de vagues de plusieurs mètres s'abattant sur les côtes.

Plus de 500 vols ont été annulés et des retards persistants ont été signalés dans toute la région, l'aéroport de Boston étant le plus affecté, selon le site de suivi Flight Aware. Près d'une centaine de vols sont d'ores et déjà annulés pour la journée de lundi.

Certaines zones d'Ocean City, dans le New Jersey, sont inondées en raison de la tempête qui frappe la côte est américaine, le 27 septembre 2026 ( AFP / Matthew Hatcher )

De grands événements culturels ont aussi été annulés, dont le festival Global Citizen à New York.

"La sécurité doit passer en premier. C'est la première fois en 14 ans que nous devons annuler", ont annoncé les organisateurs, qui devaient accueillir à Central Park les artistes Lenny Kravitz, Lauryn Hill, Alicia Keys ou encore les stars de la country Lainey Wilson et Shaboozey.

Les concerts prévus ce week-end près de Boston du chanteur pop britannique Ed Sheeran ont, eux aussi, été annulés en raison de la tempête, qui a généré des rafales de vent atteignant 113 km/h le long des côtes de la Nouvelle-Angleterre.