Le nombre de défaillances d'entreprises reste stable en février

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le nombre de défaillances d'entreprises est resté stable en février, avec 66.107 défaillances sur douze mois, après 66.182 en janvier (chiffre révisé), et augmente moins sur un an, selon des chiffres publiés par la Banque de France vendredi.

Cette stabilité sur un mois concerne tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprises, PME, entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises.

Mais sur un an, le nombre de défaillances d'entreprises continue à augmenter, en hausse de 12,5%. Cette progression est "en partie liée à un effet de rattrapage après le fort ralentissement des défaillances pendant la période covid (2020- 2021)", explique la Banque de France dans un communiqué.

Toutefois, la hausse continue à ralentir puisqu'elle était de +15,4% sur un an en janvier et de +17,4% en décembre 2024.

La croissance des défaillances est la plus élevée dans les transports (+23,2% sur un an), l'immobilier (+20,8%) et la construction (+18,7%). Elle est moins marquée dans l'enseignement, la santé et les services (+7,3%), l'industrie (+6,6%) et l'agriculture (+5,3%).

"Le nombre d'ETI et de grandes entreprises en défaillance est constant depuis plusieurs mois" (65 en janvier et février, +6,6% sur un an), "mais à un niveau plus élevé que sa moyenne pré-pandémique", relève la Banque de France. Cette moyenne était de 33 entre 2010 et 2019.

En parallèle, le nombre de créations d'entreprises sur un an augmente : "selon l'Insee, environ 1,11 million d'entreprises ont été créées à fin février 2025 sur 12 mois glissants, en hausse de 2,3%", détaille le communiqué.