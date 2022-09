Le nombre de créations d'entreprises progresse à un rythme moins soutenu en août, selon l'Insee

( AFP / AURORE MESENGE )

90.522 entreprises ont été créées en août en France, soit une augmentation de 1,9%, alors que celles des entreprises classiques reculent (-0,9%).

Une courbe qui monte, mais à un rythme moins soutenu qu'en juillet. Le nombre de créations d'entreprises en France a continué de progresser en août, selon l'Insee ce vendredi 16 septembre. En août, 90.522 entreprises ont été créées, ce qui représente une augmentation de 1,9%, tirée une nouvelle fois par les nouvelles immatriculations de micro-entreprises (+3,7%) alors que celles des entreprises classiques reculent (-0,9%). En juin et juillet, le nombre de créations d'entreprises avait déjà connu un rebond après deux mois de baisse consécutifs.

La hausse s'est poursuivie dans les secteurs du soutien aux entreprises (+4,0%), les transports et l'entreposage (+8,5%), les services aux ménages (+3,8%) et dans l'industrie (+5,7%). Le nombre de créations d'entreprises se replie en revanche dans les activités immobilières (–7,4%) et dans l'enseignement, la santé et l'action sociale (–2,0%). "Le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers mois augmente faiblement par rapport aux mêmes mois un an auparavant", nuance toutefois l'Insee.

Sur douze mois, le nombre total d'entreprises créées diminue encore (-1,7%), mais à un rythme moindre que le mois précédent (-2,6%). "Les créations d’entreprises individuelles classiques diminuent plus fortement (–11,6%) que celles sous le régime de micro-entrepreneur (–2,4%). La baisse est particulièrement marquée dans le secteur des transports et entreposage (–35,8% en glissement annuel)", détaille l'institut.